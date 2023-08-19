Sadık Emir Kabaca 2025 yılına kadar Galatasaray'da
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sadık Emir Kabaca ile nikah tazeledi. Genç yıldızın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
Giriş: 19.08.2023 - 17:32
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu.