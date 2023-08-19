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        Haberler Spor Basketbol STBL Sadık Emir Kabaca 2025 yılına kadar Galatasaray'da - Basketbol Haberleri

        Sadık Emir Kabaca 2025 yılına kadar Galatasaray'da

        Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sadık Emir Kabaca ile nikah tazeledi. Genç yıldızın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:32
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        Sadık Emir Kabaca nikah tazeledi
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        Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu.

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