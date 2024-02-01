Sadık dostların ödül maması heyecanı gülümsetti
Köpeklere pozitif davranışlarını pekiştirmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için ödül maması veriliyor. Köpeklerin ödül maması alırken yaşadıkları heyecan gülümsetiyor
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Görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan köpekler, birçok ülkede bekçi, yük hayvanı, ev arkadaşı ya da refakatçi olarak besleniyor.
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Bunların yanı sıra köpekler engellilere yardım, arama-kurtarma ya da polis köpeği gibi farklı görevlerde de eğitilerek kullanılıyor.
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Sahipleri, sadık dostları köpeklerin pozitif davranışlarını pekiştirmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için ödül mamalarına başvuruyor.
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Köpeklerin ödül maması alırken yaşadıkları heyecan ise onların en sevimli hallerini görme imkanı sağlıyor.
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İşte gülümseten o kareler...
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