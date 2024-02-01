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        Haberler Yaşam Sadık dostların ödül maması heyecanı gülümsetti

        Sadık dostların ödül maması heyecanı gülümsetti

        Köpeklere pozitif davranışlarını pekiştirmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için ödül maması veriliyor. Köpeklerin ödül maması alırken yaşadıkları heyecan gülümsetiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:45
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          Görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan köpekler, birçok ülkede bekçi, yük hayvanı, ev arkadaşı ya da refakatçi olarak besleniyor.

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          Bunların yanı sıra köpekler engellilere yardım, arama-kurtarma ya da polis köpeği gibi farklı görevlerde de eğitilerek kullanılıyor.

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          Sahipleri, sadık dostları köpeklerin pozitif davranışlarını pekiştirmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için ödül mamalarına başvuruyor.

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          Köpeklerin ödül maması alırken yaşadıkları heyecan ise onların en sevimli hallerini görme imkanı sağlıyor.

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          İşte gülümseten o kareler...

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