Ben Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye geldiğimde herkes bana çok güzel bir karşılama örneği gösterdi. Bana en zor günlerimde de sahip çıktılar. Ben de kendimi borçlu hissettim aslında. Biz, Fenerbahçe olarak çok büyük bir aileyiz. Bu da aile olmanın özelliklerinden birisi. Performans olarak bir fayda sağlayamasam da bu şekilde katkı sağlamak benim için çok iyi oldu. İnşallah en yakın zamanda takım arkadaşlarıma da katılarak terimin son damlasına kadar her şeyimi vereceğim.