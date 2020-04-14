14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, takımın gidişatını ve koronavirüs salgınını değerlendirdi. Sadık, sakatlık ve tedavi durumuyla ilgili de konuştu. Sadık'ın açıklamaları şöyle:
Hem ülke hem de dünya olarak zor bir süreçteyiz. Biz de elimizden geldiği kadar dışarı çıkmamaya çalışıyoruz bu süreçte. Kulübümüz sağ olsun bize her şeyi temin ettiler, burada antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Futboldan da uzak kaldık bu süreçte. Hasta olan şifa bekleyen tüm vatandaşlara dua etmek geliyor elimizden.
Dışarda birçok insan sıkıntı içinde yaşıyor. Ben evde otururken bunun sıkıntısını düşündüm ve ailemle beraber bir yardım yaptık. Takım olarak da para toplayıp devletin ilgili kurumlarına bağışta bulunduk. Keşke bir sağlık çalışanı olabilsem ve insanlara fayda sağlayabilisem. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah birilerinin mutlu olmasını sağlayabilmişizdir.
Tabii ki de takım antrenmanı gibi olmuyor. Arkadaşlarınızla mukavemet gösterdiğimiz gibi antrenmanlar olmuyor. Takımdan ayrı bir programım var benim. Sakatlığımdan dolayı takmdan ayrı çalışıyorum. Eşim de bana yardımcı oluyor. Bu zor süreçte bana yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum ona da. Kendimi çok iyi hissediyorum. Aslında benim açımdan liglerin araya girmesi biraz faydalı oldu gibi.
Bu sakatlığın protokolünü ben yaşadıktan sonra öğrendim. 6 aydan önce takıma verilmeemm doğrultusunda rapor vardı. Takıma gelme sürem 6 aydı aslında. Şu anda 1 buçuk ayım kaldı. Belki bu sezon bitmeden de takıma dahil olabilirim. Benim için avantaj olabilir bu süreç.
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