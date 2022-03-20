Sadık Çiftpınar özür diledi

Yeni Malatyaspor’un dün Kasımpaşa ile oynadığı maçta ıslıklandığı ve bazı taraftarlarla yaşadığı tartışmaların ardından oyundan çıkmak isteyen Sadık Çiftpınar'ı takım arkadaşları ve rakip takımın oyuncuları ikna etmeye çalıştı. Sadık, daha sonra karşılaşma esnasında taraftarlara gösterdi tepki sebebiyle de kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yaşananlardan dolayı özür dilerken, şu ifadelere yer verdi:
“İlk kez 2014-2015 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig’e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan; sakat olduğu bir çok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA’ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerin defalarca tutulmayıp, futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysiyeti insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.
Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür diliyorum.
Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum.”
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