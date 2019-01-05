Sadık Çiftpınar kimdir? sorusu futbolseverler tarafından araştıırlıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak gündeme gelen Sadık Çiftpınar, futbol hayatına Seyhan Belediyespor'da başladı. Daha sonra Galatasaray'ın alt yapısına katıldı. Sadık Çiftpınar'ın hayatından detaylar haberimizde.

SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?

1993'te Adana'da dünyaya gelen Sadık Çiftpınar, futbola da kentinin takımlarından Seyhan Belediyespor'da başladı. 2009 yılında, henüz 16 yaşındayken gözleri üzerine çeken savunma oyuncusu, Galatasaray'ın markajına takıldı ve sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuyu altyapısına transfer etti. 2009'da girdiği Florya'da uzun yıllar geçiren Sadık, 2013'e dek sarı-kırmızılı ekibin U18 ve U21 takımlarında forma giydi. 2013'ün yazında ise genç oyuncunun durağı 3. Lig ekiplerinden Trabzon Akçaabat (Haçkaspor) oldu.

2013-14 sezonunu 3. Lig'de geçiren ve 34 maçın 30'unda forma giyen Sadık, bir sonraki sezon da ligin ilk yarısını Trabzon'da geçirdi ve akabinde devre arasında o dönem 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

2014-15 sezonunun ara transfer döneminde gittiği Yeni Malatyaspor'da o sezon 7 lig maçına çıkan oyuncu, takımıyla birlikte aynı dönem Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

2015'in Ocak ayında Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve 2019'un Ocak ayına kadar sarı-kırmızılı ekip için mücadele eden Sadık Çiftpınar, iki sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadıktan sonra takımıyla Süper Lig'e çıktı.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirirken sergilediği futbolla kısa süre içinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de top koşturan Sadık, Milli takımın genç yaş kategorilerinde de toplam 21 maça çıkan oyuncu, henüz A Milli Takım forması giymedi.