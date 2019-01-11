Fenerbahçe, devre arası kampındaki hazırlık maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 3-2 yendi. Devre arası kampı sırasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sadık, sarı-lacivertli formayı ilk kez AZ Alkmaar karşısında giydi. Başarılı savunma maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Maç saatini beklerken çok heyecanlandığını dile getiren Sadık, "Ne kadar hazırlık maçı olsa da Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu formayı giymek benim hayalimdi. Oynadığım ilk 45 dakika boyunca rakibe bir pozisyon vermedik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hocamız bize her maçımızı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Umarım bu alışkanlık lige de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.