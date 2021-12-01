Süper Lig’de 14 hafta itibari ile 26 puanla üçüncü sırada yer alan Hatayspor, başarılı bir sezon geçiriyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlı takım çıkışını sürdürürken, başarılı futbolculardan Sadık Baş, transfer sürecini ve hedefini açıkladı. Sadık Baş, Ömer Erdoğan’ın bizzat kendisini arayarak takımda görmek istediğini söylediğini belirterek, önceliğinin Hatayspor’da kalıcı olmak olduğunu söyledi.
27 yaşındaki futbolcu Bursa Nilüferspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’da forma giydikten sonra bu sezon başında Hatayspor’a transfer oldu. Son olarak oynadığı Eyüpspor’da 34 maça çıkan ve 10 gol ile takımına katkı sağlayan Sadık Baş, bu forma altında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Sağ kanatta görev yapan Sadık Baş transfer süreci ile ilgili olarak Ömer Erdoğan’ın kendisini aradığını belirterek, “Geçen sene Eyüpspor’daydım orada da çok güzel bir ortamımız vardı. Çok severek oynadığım bir kulüptü, gerçekten çok mutluydum. Sezonun sonlarına doğru Ömer hoca aradı beni. Kendisini daha önceden de tanıyordum. ‘Kardeşim takımımda seni görmek istiyorum, ne dersin? Orada mutlu musun' dedi. Ben de ‘Hocam çok mutluyum ama sizin için gelirim Hatay’a’ dedim. Transferim de böyle gerçekleşti. Ömer Hoca'yı da daha önceden tanıyorum, çok düzgün ve karakterli bir insan" dedi.
Önceliğinin Hatayspor’da kalıcı olmak olduğunu belirten Sadık Baş, “Benim mevkiimde oynayan arkadaşlarımın performansları çok iyi durumda. Ömer Hoca da adaletine sonuna kadar inandığım bir insan. Şu anda o mevkideki arkadaşlarımın performansından dolayı forma şansı bulmam az görünüyor. Ama ben çalışmalarıma yüzde yüz bir şekilde devam ediyorum. Fırsat geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Önceliğim Hatayspor’da kalıcı olmak. Hatayspor’a transfer olmadan önce kafamda soru işaretleri vardı. 'Acaba uyum sağlayabilir miyim? Arkadaşlarımla anlaşabilir miyim' gibi. Takımın içine girince hiç düşündüğüm gibi olmadı beni direkt içlerine aldılar, burada çok güzel bir aile ortamı var. Çok karakterli insanlardan kurulu kulüp. Ömer Hoca'nın da takımı kurarken en büyük düşüncesi karakterli oyunculardan kurmaktı” diye konuştu.
Sadık Baş, takım içindeki aile ortamının başarıyı getirdiğini belirterek şöyle devam etti:
“Başarıyı aile ortamına bağlıyorum. Çoğu sorun çözülebiliyor. Takım kalitesi düşükse transfer yapılıyor veya temposu düşükse idman programı ona göre yapılıp çözülüyor. Ama aile ortamını oluşturmak zor ve bu ortamı yakalayanlar başarılı oluyorlar. Ömer Hoca'nın en dikkat ettiği şey bu ortamı yakalayabilmek. Sezon başında kampta toplandığımız zaman takıma ilk yaptığı konuşmada; “Hepinizin belli bir yeteneği, kalitesi var. Ama sizin burada olmanızdaki en büyük etken karakteriniz” demişti. Gerçekten de öyle oldu. Takımın hepsi çok karakterli insanlardan kurulu. Böyle olunca da aile ortamını yakalamak daha kolay oluyor. Zaten puan cetvelinde görüldüğü gibi gayet iyi durumdayız.”
Sadık Baş, Ömer Erdoğan’ı hak edene hak ettiğini veren biri olarak tanımladığını da söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!