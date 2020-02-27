Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?

27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 yılında gerçekleşen Survivor yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilen tüm bilgileri yazımızda bir araya topladık. Yarışmanın iddialı isimlerinin arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında nereli? İşte biyografisi...
SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ HAYATI
Survivor 2020 yılındaki yüzlerden biri olan sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında, Adana’da dünyaya gözlerini açtı. 33 yaşındaki genç adam, Adana’da ikamet ediyor. 8 sene boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan sadık Ardahan Uzkanbaş, yaşanan sakatlıklardan dolayı bir süre futbola ara verdi.
Ara sürecinde vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden genç adam, terhis alıp döndükten kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai'ye giden sadık Ardahan Uzkanbaş, orada 2 sene kaldı. 2 yılsonunda yeniden doğduğu topraklara dönen Uzkanbaş, tekrar spora başladı. Dur durak bilmeyen genç adam, bir süre sonra Kazakistan’a giderek orada da 6 ay gibi bir süre geçirdi.
Sadık Ardahan Uzkanbaş, yeni insanlar, yeni yerler ve yeni kültürler tanımayı seviyorum. Bu nedenle de imkanım olduğu her an farklı yerlere gitmek, farklı ortamları görmek istiyorum. Şimdi ise hayallerimden bir tanesi olan 2020 Survivor’da yarışıyorum ve çok mutluyum. Hayallerime bir adım daha yaklaşıyorum cümleleriyle kendini ifade etti. İnsanların yüzünde tebessüm olmayı amaçlayan Uzkanbaş, insanların kalbinde hikaye bırakan insan her daim yaşar. Ben de insanlarda bir hikaye olmak istiyorum dedi.
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