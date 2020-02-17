Survivor Sadık Ardahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün yarışma esnasında Burak Yurdugör ile tartışmaya giren Sadık Ardahan hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

SADIK ARDAHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.