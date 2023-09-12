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        Haberler Gündem Güncel Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti - Haberler

        İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:42
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        Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

        DHA'da yer alan habere göre "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında karar çıktı.

        Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada taraflar savunmalarını sundu. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu kaydedildi. İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediği gerekçesiyle beraatına karar verildi.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenmişti.

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