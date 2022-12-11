Sadi Yaver Ataman anıldı

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 28'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Ataman, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki program Sadi Yaver Ataman'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.

Şef Sadık Hüner yönetiminde Safranbolu Belediye'si Türk Halk Müziği Korosu'nun konser verdiği programda, Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri de gösteri sundu.

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yunanistan'daki Yanya şehrinde dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994te memleketi Safranbolu'da toprağa verilmişti.