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Sadi Yaver Ataman anıldı

10 Aralık 1994'te hayata veda eden Sadi Yaver Ataman, vefatının 28'inci yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen bir program ile anıldı

Giriş: 11.12.2022 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Sadi Yaver Ataman anıldı - Magazin haberleri
Sadi Yaver Ataman anıldı
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AA

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 28'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Ataman, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki program Sadi Yaver Ataman'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.

Şef Sadık Hüner yönetiminde Safranbolu Belediye'si Türk Halk Müziği Korosu'nun konser verdiği programda, Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri de gösteri sundu.

SADİ YAVER ATAMAN HAKKINDA

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yunanistan'daki Yanya şehrinde dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994te memleketi Safranbolu'da toprağa verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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