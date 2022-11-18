'Sadi' ve 'Derya'nın sırrı ortaya çıktı

İlgiyle izlenen bölümün final anları izleyenleri ekran başına kilitledi. Songül hastanede Derya’ya yaptığı ziyarette tesadüfen Derya’nın çöpe attığı mektupla fotoğrafı birleştirince, Emin ve Derya’nın geçişte sevgili olduğunu öğrendi.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi, 18. bölümüyle ABC1 20+'da 5.05 izlenme oranı (rating) 11.92 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.84 izlenme oranı (rating) 12.08 izlenme payı (share), AB’de 3.91 izlenme oranı (rating) 10.59 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı esti.

İşte o anlar;

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SONGÜL VE SADİ, EMNİYETTEKİ KÖSTEBEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dizinin yeni bölümünde; Celal’i karşısında gören Melek, öfkeden deliye döndü ve Celal’i evden kovduktan sonra fenalık geçirdi. Araz ve çetesi, Aylin’in evinin altını üstüne getirip değerli eşyaları çaldı. Aylin eve geldiğinde panik oldu, yardımına Can koştu. Aylin’e oyun oynayan Araz ona yardım edeceğini söyledi.

Araz, Aylin’in öz annesine yazdığı mektubu okuyunca onun hakkındaki düşünceleri değişmeye başladı ve çaldığı eşyaları kendi bulmuş gibi geri getirdi. Ozan’ın kayıp haberi başta Zülfikar olmak üzere herkesi perişan etti. Ozan’ın arama çalışmaları için Zülfikar, Sadi’den yardım istedi.

Ozan’ın belalısı Abbas kayıp haberini öğrenince Zülfikar’ın evini bastı. Songül ve Sadi ulaştıkları ipucunun peşine düşerek dönemin vergi rekortmenleri listesini araştırmaya başladı. Songül, kaseti çalan motorcuyu bulduğunu Serdar’la paylaşınca yanı başındaki köstebeğin Serdar olduğundan habersiz olarak bir ipucunu daha elinden kaçırdı.

Songül arşivdeki görevli Nihat’ın adresine ulaşınca Sadi ve Yaver’le birlikte harekete geçti ancak adresine geldiğinde Nihat’ın cesediyle karşılaştı. Serdar, yanlış yönlendirmek istediği Songül’e şubedeki köstebeğin Nihat olduğunu söyledi.