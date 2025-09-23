Sadettin Saran, takımla bir araya geldi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
- 1
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımıyla bir araya geldi.
- 2
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler tesisleri ziyaret etti.
- 3
Teknik Direktör Domenico Tedesco ile teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, tesis personeliyle de tanıştı.
-
- 4
Başkan Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolculara başarılar diledi.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13