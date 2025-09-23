Habertürk
Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Sadettin Saran, takımla bir araya geldi!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

        Giriş: 23.09.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:53
          Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımıyla bir araya geldi.

          Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler tesisleri ziyaret etti.

          Teknik Direktör Domenico Tedesco ile teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, tesis personeliyle de tanıştı.

          Başkan Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolculara başarılar diledi.

        Habertürk Anasayfa