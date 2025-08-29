Sadettin Saran: Kadıköy’ün cehennemini yeniden yaşatacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkan Sadettin Saran, başkanlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak vizyonunu, projelerini ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığını kamuoyuyla paylaştı.

REKLAM advertisement1

"FENERBAHÇE AŞKI ÇOCUKLUKTA BAŞLADI"

Çocukluk yıllarından itibaren Fenerbahçe’ye duyduğu derin bağlılığa değinen Saran, “5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana ‘Hangi takımı tutuyorsun?’ diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum.” ifadeleriyle, kulüple olan bağının ne kadar köklü olduğunu vurguladı. Her zaman sporcu olduğunu ve sporla iç içe olduğunu söyleyen Saran, genç yaşında 3. Lig takımı olan Keskin sporun yöneticiliğini yaptığını ve Tunceli’den Kastamonu’ya birçok deplasman ve kampa katıldığını belirtti ve Aziz Yıldırım tarafından geçmişte Fenerbahçe yönetime davet edildiğini ve başkanlık hayalinin o dönemde başladığını söyledi.

REKLAM

"FENERBAHÇE’YE BAŞKAN OLMA HAYALİM HEP VARDI, VİZYONUMU DORTMUND İLE GELİŞTİRDİM"

Fenerbahçe yönetiminden uzakta kaldığım dönemde Borussia Dortmund fırsatını değerlendirdim. Riskli bir yatırımdı, ama ufkumu açmak, vizyonumu genişletmek ve en önemlisi ileride Fenerbahçe’ye iyi bir başkan olabilmek için iyi ki yaptım.

"FENERBAHÇE’NİN BİRLİK OLMASI LAZIM"

Mücadelenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Saran, Aziz Yıldırım ile ilgili gelen bir soruya, “Aziz Yıldırım’ın elini tabi ki sıkarım, Aziz Bey beni Fenerbahçe’ye getiren kişi, öyle bir niyetim var” dedi.