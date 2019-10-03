Sadettin Saran, önceki gün sevgilisi Emina Jahovic ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Meydan katında bulunan mağazaları dolaşan iki sevgili, uzun süre kaldıkları mağazalarda bolca alışveriş yaptı.

Alışveriş sonrasında bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen ikilinin keyifli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.