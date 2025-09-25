Habertürk
        Sadettin Saran: Gurur duyuyorum! - Basketbol Haberleri

        Sadettin Saran: Gurur duyuyorum!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupayı kazanmalarından dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:01
        Sadettin Saran: Gurur duyuyorum!
        Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'da başkan seçilen Sadettin Saran, ilk kupasını kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından gerçekleştirilen kupa töreniyle 8. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran, soyunma odasına giderek takımı ve teknik ekibi tebrik etti.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saran, "Çok güzel bir gündü, gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. İlk kupa, Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek. Başta antrenör, oyuncular, başkanımız Ali Koç ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah daha nice nice galibiyet röportajlarımız olur." ifadelerini kullandı.

        Maçın ardından eski yönetici Sertaç Komsuoğlu'yla birlikte tribünlere gitmesinin hatırlatılması üzerine de konuşan Saran, şunları söyledi:

        "Bugünü birlik ve beraberliğin ikinci adımı diyebiliriz. Birlik ve beraberlik olmadan bunun tadı olmaz. Bunlar benim samimi düşüncelerim. Hepinize teşekkür ediyorum."

