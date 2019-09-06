İş adamı Sadettin Saran, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir restoranda iş arkadaşları ile buluşan Saran, daha sonra alışveriş merkezine girerek dünyaca ünlü klasik giyim ve spor giyim mağazalarından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.