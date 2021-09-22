Hayatı film oluyor

Sadettin Kaynak'ın hayatı film haline getiriliyor. Senaryosunu Altan Akışık'ın yazdığı filmi Cengis Asiltürk yönetecek. 'Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız' adlı film, Kaynak'ın 1952'de 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

Altan Akışık'ın 'Sadettin Kaynak'ı canlandıracağı 'Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız'ın senaryosunda Mustafa Kemal Atatürk, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Deniz Kızı Eftelya, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Alâeddin Yavaşça ve Selahattin Pınar'a yer verildi.