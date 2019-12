Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Az yiyip çok yürüyerek kilo verilseydi bu yazıya gerek kalmaz herkes kuş gibi hafiflerdi. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre kilo almaya başlayan birinin hayatında nelerin olumsuz gittiğini bilmeden ve düşünmeden yapılan tavsiyelerden uzak kalmak gerek. Buna arkadaşlar, görsel ve yazılı basın ile sosyal medya da dahil. “En büyük yanılgı ile başlayalım.

Bazı doktorlar, moda dergileri veya sosyal medya kullanıcılarının çok büyük bölümü için kilo her şey! Bir tartı aletinde çıkan iki rakam üzerine bir dolu teşhis, tedavi ve öneri var. Peki bu doğru mu? ‘Vücut kitle endeksi’ adı verilen ölçüm, sadece kilo ve boy esas alınarak hesaplanıyor ve iki rakam sizi ‘normal kilolu’, ‘fazla kilolu’ veya ‘obez’ olarak damgalıyor. Sonrasında yaşamınız her alanda mücadele etmekle geçiyor. Tartı ‘obez’ derse yandınız! Tıbben her tür hastalık riskinizin arttığına inanılıp, diyet ve hatta ilaç tedavilerine başlanıyor. Oysa veriler bu kesinlikte bir gerçeğe işaret etmiyor.”

Bu sözler Liv Hospital İç Hastalıkları & Sağlıklı Yaşam ve Check-up Direktörü Uzm. Dr. Metin Okucu’ya ait. Okucu hepimizi ilgilendiren “kilo” konusuyla ilgili görüşlerini anlatmaya devam ediyor:

SAĞLIK KİLOYLA ÖLÇÜLÜR MÜ?

“Normal kiloda olmasına rağmen şekeri, kan yağları, tansiyonu yükselmiş ve karaciğer yağlanması olan insanların sayısı az değil. Normal kiloda olup sigara içen, hiç egzersiz yapmayan ve bütün gün oturanları da unutmayalım. Buna karşın fazla kilolarına rağmen şeker, tansiyon ve kolesterolü normal ve sağlık için yapılması gereken her şeyi yerine getirenleri düşünelim. Unutmayalım ki her aynı kilonun içindeki beden farklıdır ve sadece tartıya bakarak her şeyi görmek imkansızdır. Özetle kilonuz hayat tarzınızın aynası olmayabilir. Kilonun bazı hastalıklarla ilişkisini bilsek de çaresiz değiliz.

BAZI ARAŞTIRMALARA GÖRE FAZLA KİLOLULAR DAHA KISA YAŞAMIYOR

Bu noktada yapılması gereken ilk şey önyargılardan kurtulmak. Kilo almaya başlayan birine; “Az ye! Çok spor yap! türü içi boş tavsiyelerden kaçınılması gerekiyor. Çok tartışılan bir konuyu ekleyelim. Fazla kiloluların, normal ve az kilolulardan daha uzun yaşadığını, çarpma, düşme gibi kazalarda kırık risklerinin daha az olduğunu, yoğun bakım süreçlerini daha iyi atlattığını gösteren araştırmalar var.

ERKEKLER ZAYIF KADIN BEĞENİR İNANIŞI DOĞRU MU?

Bir de gençleri ilgilendiren araştırma sonuçları dikkat çekiyor. Üniversiteli kadınlardan, erkeklerin çekici bulduğu kiloları tahmin etmeleri isteniyor. Yapılan tahminler, erkeklerin beğendiği kadın kiloları ile karşılaştırıldığında hesaplar şaşıyor. Kadınlar hep erkeklerin daha düşük kiloyu çekici bulduğunu düşünse de sonuç öyle çıkmıyor. Kadınları ‘ideal’, ‘istenen’ veya ‘çekici kilo’ konusunda erkeklerden çok etraflarındaki kadın arkadaşlarının olumsuz etkilediği görülüyor.”