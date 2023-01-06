Sadece ruhun gıdası değil: Müzik bu hastalığın önüne geçiyor!

Sesli kitap dinleyen hastalar ve kontrol hastaları ile karşılaştırıldığında, her gün müzik dinleyen hastalar, sözel bellek ve odaklanmış dikkat ölçümlerinde üç ay ve altı ay sonra test edildiğinde üstün performans gösterdi. En önemlisi, bu nöropsikolojik değerlendirmeleri yapan psikologlar hastaların hangi gruplarda olduğundan habersizdi - bu da bunu tek kör, randomize, kontrollü bir çalışma haline getiriyordu. Müzik ve sesli kitap hastaları da kontrol hastalarına kıyasla daha az depresyon ve kafa karışıklığı gösterdi.