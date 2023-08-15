Sadece dikkatli insanların geçebileceği bir test! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?
Ne kadar dikkatli bir insan olduğunuzu merak ediyor musunuz? Öyleyse bu test tam size göre! Her bir resimde onu bulmanız için bekleyen bir nesne var. İşte, detaylar...
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Burada bir köpek kayıp, bulabildiniz mi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Küçük hediye paketi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Noel Baba saklı bir yerden çocukları izliyor ama nereden? Cevap bir sonraki sayfada.
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Burada küçük ve üzgün bir köpek var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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Küçük çocuğun tavşan oyuncağını bulmanız gerekiyor! Cevap bir sonraki sayfada.
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Evin anahtarı nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Genç kızın çorabının diğer eşi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Kediden önce sizin fareyi bulmanız gerek! Cevap bir sonraki sayfada.
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Kaynak: BrightSide