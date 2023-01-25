Tüm aile için eğlence

31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak olan 'Dinosaur World Live', çocukların sürüngenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak.

Güney Amerika yakınlarındaki uzak bir adada arkadaşları için dinozorlarla büyüyen paleontologların kızı 'Miranda' tarafından tanıtılan 'Dinosaur World Live', küçüklere tarih öncesi arkadaşlarına yaklaşma ve en coşkulu kükremelerini deneme şansı veriyor.