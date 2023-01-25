Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence: Dinosaur World Live

Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence

İngiltere kökenli 'Dinosaur World Live' etkinliği, 31 Ocak - 4 Şubat 2023 arasında BKM Organizasyonu ile seyirciyle buluşacak

Giriş: 25.01.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence: Dinosaur World Live
Tüm aile için eğlence
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sahneye dev canlı dinozorlar getirmek için kuklalar kullanan 'Dinosaur World Live', seyircileri dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor.

31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak olan 'Dinosaur World Live', çocukların sürüngenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak.

Güney Amerika yakınlarındaki uzak bir adada arkadaşları için dinozorlarla büyüyen paleontologların kızı 'Miranda' tarafından tanıtılan 'Dinosaur World Live', küçüklere tarih öncesi arkadaşlarına yaklaşma ve en coşkulu kükremelerini deneme şansı veriyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dinozorlar geliyor
Dinozorlar geliyor
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Çakar kullanma cezası ne kadar?
Çakar kullanma cezası ne kadar?
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli gelişme
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli gelişme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.