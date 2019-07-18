Pek çok yabani hayvana ev sahipliği yapan Avustralya, belki de daha önce görmediğiniz pek çok vahşi hayvana, sıra dışı bitkilere ve doğa olaylarına ev sahipliği yapıyor. Örneğin devasa büyüklükteki kozalak ağaçtan düştüğünde ölüme bile yol açabiliyor.