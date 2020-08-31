İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesi Kavak Sokak'ta, iddiaya göre, halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan 2 kişi, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi. Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya dönerek, araç içinde bulunan iki kişi araçtan indirildi. Çevredeki vatandaşlarında olaya dahil olmasıyla halı yıkamacılar dayak yemeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak feci biçimde dövüldüler.

"OLAY KARAKOLDA ÇÖZÜLDÜ"

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalıK grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelileri de polis arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler.

"KAÇIRILMA DURUMU YOKTU"

Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TANIYORMUŞ NUMARASI YAPIYOR"

DHA'da yer alan habere göre de bu arada çocuğu araca bindirerek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişilerin, çocuğu tanıyormuş numarası yaptığını söyleyen esnaflardan biri, "Baktım araba durdu, tanıdık herhalde dedim. Yanaştı, çocuğu arabaya koydu. Dedim ki, 'Hayırdır birader, sen çocuğu niye arabaya koyuyorsun?' Dedi ki, 'Eve götürecek.' Daha sonra niye göstereceğini sordum, '3 gün önce benden 2 buçuk milyar para aldı.' dedi. Ben de, 'Senin kasan ortalıkta mı?' Ben öyle söyleyince işte, 'Çocuğu annesine götüreceğim' dedi. Çocuğun evi burası sen annesine nasıl götürüyorsun? Ondan sonra tuttuk. Tanıyormuş numarası yapıyor. Ben çocuğu tanıyorum diyor ama tanıyor tanımıyor bilmiyorum. Biz çocuğu araca koyunca zaten şüphelendik. Bir de bizim buranın çocuğu. Sonra biz arabadan indirdik, hepimiz vurduk" dedi.