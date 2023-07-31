Karabiber, antibakteriyel ve ateş düşürücü özellikleri nedeniyle uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kombinasyonun çeşitli rahatsızlıklarla savaşmanıza yardımcı olması şaşırtıcı değil! Bir limonun üzerine tuz ve karabiber koymak muhtemelen daha önce hiç aklınıza gelmemiştir. Neden yapalım ki? Çılgınca gelebilir ama mutlaka denemelisiniz!