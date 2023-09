DÜZENLİ OLARAK FISTIK EZMESİ YERSENİZ KALP SAĞLIĞINIZ KORUNUR

Amerika'da her dört ölümden birinin kalp hastalığından kaynaklandığı göz önüne alındığında (her 36 saniyede bir kişi), kalp sağlığımıza dikkat etmek çok önemlidir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aracılığıyla). Fıstık ezmesi hayranıysanız, onu her gün yemenin kalbinizi iyi durumda tutmanıza yardımcı olabileceğini bilmek sizi memnun edecektir.