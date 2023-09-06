Sadece 2 kaşığı yetiyor! Her gün yediğinizde kilo verdiriyor, kolesterolü düzenliyor
Fıstık ezmesini açıkçası sevmemek zor. Pürüzsüz veya çıtır bir çeşit seçebileceğinizi ve en sevdiğiniz tatlı ve tuzlu yemekleri üzerine sürülebilecek şekilde doldurabileceğinizi göz önüne alırsak, bunun neden hala evdeki bir elyaf olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. 2020'de yaklaşık 300 milyon Amerikalının fıstık ezmesi tükettiği göz önüne alındığında, bunun kesin bir favori olduğunu söylemek doğru olur. Ancak fıstık ezmesi kültürü bizim mutfağımızda pek yaygın bir gelenek değil. Faydalarını duyunca siz de evinizden eksik etmeyeceksiniz.
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Fıstık ezmesi çok yönlü bir içeriktir. Ayrıca ciddi bir beslenme etkisi de barındırıyor. WebMD'ye göre yoğun kalorili ve protein, yağ, lif, vitamin ve mineral kaynağı olan bu yiyecek, besin maddelerini stoklamanın etkili bir yoludur. Ancak sayısız diğerleri gibi fıstık ezmesi de beslenmenizin bir parçasını oluşturuyorsa, özellikle de düzenli olarak tüketiyorsanız, vücudunuz üzerinde ne gibi bir etki yarattığını merak ediyor olabilirsiniz. Health Digest, fıstık ezmesini her gün yerseniz gerçekte ne olacağını görmek için derinlemesine inceledi. İşte her gün düzenli olarak tüketildiğinde vücuda olan etkileri…
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HER GÜN FISTIK EZMESİ YEDİĞİNİZDE BESİN ALIMINIZI ARTIRACAKSINIZ
Fıstık ezmesinin ana maddesinin kaba veya pürüzsüz bir macun halinde harmanlanan yer fıstığı olmasıyla, günlük PB porsiyonu başına kuruyemişin besin profilinin çoğunu alacaksınız. Bunun bir yönü mütevazi cevizin vitamin ve mineral içeriğidir. WebMD'ye göre fıstık ezmesi, doğru vücut fonksiyonuna ve sağlığa katkıda bulunan birçok besin maddesinin mükemmel bir kaynağıdır.
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Bunlar arasında kan sağlığını korumak ve serbest radikallere karşı koruma sağlamak için kullanılan E vitamini de bulunmaktadır (WebMD aracılığıyla). Mayo Clinic'e göre fıstık ezmesinde de bulunan niasin (diğer adıyla B3 vitamini), sindirim ve sinir sisteminin bakımı için hayati öneme sahiptir. Kas ve sinir fonksiyonu ile bağışıklık sistemi için gerekli olan magnezyum ile protein ve karbonhidratlar gibi enerji kaynaklarının işlenmesine yardımcı olan manganezi kim unutabilir ki?
Başka bir B vitamini olan B6 da fıstık ezmesinde bulunabilir ve WebMD tarafından açıklandığı üzere ruh hali, iştah ve uyku da dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli şeyleri etkiler.
Fıstık ezmesi, Medical News Today'e göre "bağışıklık, protein sentezi ve DNA oluşumu için gerekli" olan harika bir çinko kaynağıdır.
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FISTIK EZMESİ YEMEK GÖRME YETENEĞİNİZİ KORUMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR
Diyetin göz sağlığı üzerindeki etkisi sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü'ne göre sağlıklı bir beslenme, göz rahatsızlıklarının gelişmesini engelleyen bir faktördür. Fıstık ezmesinin, özellikle de her gün tüketiyorsanız, gözlerinizi korumaya yardımcı olabileceğini bilmek muhtemelen sizi memnun edecektir.
MedicineNet'e göre bu, büyük ölçüde fıstık ezmesinin göz sağlığını korumak için gerekli olan E vitamini içeriğinden kaynaklanıyor. Özellikle de zamanla merkezi görüşe zarar veren ve azaltan yaşa bağlı maküler dejenerasyonun önlenmesi söz konusu olduğunda.
Sitenin referans verdiği bir çalışmada, E vitamininin, katılımcıların bazı kesimlerinde hastalık prevalansında yüzde 82'ye varan bir azalmayla, maküler dejenerasyonun önlenmesine oldukça önemli ölçüde katkıda bulunduğu bulunmuştur.
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FISTIK EZMESİ YEMEK KAS KÜTLESİNİ KORUMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR
Spor salonunda biraz kas geliştirmek veya halihazırda elde ettiğiniz kazanımları korumak istiyorsanız, her gün fıstık ezmesi yemenin kaslarınızın güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini duymak sizi mutlu edebilir.
Medical News Today'e göre fıstık ezmesi, enerji açısından yoğun bir besindir ve genellikle iki yemek kaşığı başına yaklaşık 200 kalori ve 7 gram protein sağlar. Hem yeterli kalori hem de protein alımının kas yapımı için gerekli olması ve özellikle de proteinin onarımı için önemli olması nedeniyle vücut geliştiricilerin bu yayılmayı sevmesinin bir nedeni var.
Fıstık ezmesinin sağlıklı yağları da kas sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. En sevdiğiniz PB'deki tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, proteinle birlikte sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olabilir, dolayısıyla vücudun enerji için kasları parçalamasını durdurabilir.
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DÜZENLİ OLARAK FISTIK EZMESİ YERSENİZ KALP SAĞLIĞINIZ KORUNUR
Amerika'da her dört ölümden birinin kalp hastalığından kaynaklandığı göz önüne alındığında (her 36 saniyede bir kişi), kalp sağlığımıza dikkat etmek çok önemlidir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aracılığıyla). Fıstık ezmesi hayranıysanız, onu her gün yemenin kalbinizi iyi durumda tutmanıza yardımcı olabileceğini bilmek sizi memnun edecektir.
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Bu büyük ölçüde fıstık ezmesinin yağ bileşiminden kaynaklanmaktadır. Fıstık ezmesi doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış olmak üzere üç farklı yağ türü içerir, ancak ona kalp koruyucu faydalarını sağlayan son ikisidir. Bu sizin için iyi olan yağlar kan basıncını düşürmeye ve kalbinize zarar verebilecek arterlerinizdeki plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur (Medline Plus aracılığıyla).
Harvard Heart Letter'a göre, fıstık ezmesindeki daha sağlıklı yağların daha az çekici doymuş yağlara oranı, kalp-sağlıklı nitelikleriyle bilinen bir başka yağ olan zeytinyağıyla aynı seviyededir. Bu, fıstık ezmesi ve fındık yiyen kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının, yemeyenlere göre daha az olduğunu ortaya koyan bir dizi çalışmayla da destekleniyor.
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FISTIK EZMESİ BEYİN SAĞLIĞINIZA FAYDA SAĞLAYABİLİR
Yediklerimizin beyin sağlığımız ve fonksiyonumuz üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Sonuçta beynimiz sürekli kullanımdadır ve bu çok önemli organa sağlıklı besin maddeleri sağlamak, ona iyi işlevini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri ve antioksidanları sağlar (Harvard Health Blog aracılığıyla).
Bir dahaki sefere bir kaşık dolusu fıstık ezmesi yediğinizde, bunun beyninizin sadece işleyişini sürdürmek için değil, aynı zamanda bazı nörolojik rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmak için de ihtiyaç duyduğu bazı besinleri sağladığını bilin. Rush Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü beslenme ve beslenme epidemiyolojisi direktörü Martha Clare Morris, Health'e yaptığı açıklamada, beyninize fayda sağlamanın bir yolunun da yüksek E vitamini içeriği olduğunu söyledi. Fıstık ezmesi gibi gıda kaynaklarından alındığında E vitamini, ölümü Alzheimer hastalığının başlangıcıyla ilişkilendirilen sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. Bu nedenle, her gün fıstık ezmesi yemek hastalığa karşı harika bir savunma hattı olabilir.
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FISTIK EZMESİ SAYESİNDE MEME KANSERİ RİSKİNİZ AZALABİLİR
Amerikan Kanser Derneği'ne göre meme kanseri Amerikalı kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir. Kadınların yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riski sekizde bir olduğundan, meme kanserini en aza indirecek adımların atılması önemlidir. Şans eseri, eğer her gün fıstık ezmesi yerseniz, özellikle de gençseniz, meme kanseri riskinizi azaltıyor olabilirsiniz.
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Meme Kanseri Araştırma ve Tedavisi dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bitkisel protein ve yağ alımı ile sizi meme kanserine yakalanma riskine daha fazla maruz bırakabilecek bir durum olan iyi huylu meme hastalığının (BBD) gelişimi arasındaki bağlantı, daha önce tedavi görmüş kişiler arasında incelenmiştir. Çalışma, fıstık ezmesi de dahil olmak üzere belirli gıdalardan alınan günlük bitkisel yağ ve protein porsiyonlarının BBD geliştirme riskinin azaldığı anlamına geldiğini buldu. Çalışma, "Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kızların, bu yiyecekleri veya bitkisel yağları tüketmeleri durumunda önemli ölçüde daha düşük risk taşıdığını" ortaya çıkardı. Böylesine güçlü bir bağlantıyla, düzenli olarak fıstık ezmesini diyetinize dahil etmek akıllıca bir fikirdir; özellikle de meme kanseri riski taşıyorsanız.
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HER GÜN FISTIK EZMESİ YERSENİZ SANDIĞINIZDAN DAHA FAZLA ŞEKER ALIYOR OLABİLİRSİNİZ
Aşırı duygusal, kremsi, tadı mükemmel; bunlar fıstık ezmesinin yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da popüler olmasının sadece birkaç nedeni. Ancak kendiniz veya gençleriniz için bir kurabiye tarifine bir kaşık fıstık ezmesini atmadan önce, bir dakikanızı ayırıp beslenme etiketi üzerinde yazan şeker içeriğini kontrol edin.
Healthline'a göre, kontrol edilmediği takdirde günlük alımınızı artırabilecek şeker de dahil olmak üzere çeşitli içerikler eklenmiş birkaç ticari fıstık ezmesi markası var. Ve bu aşırı şeker sağlığınız için sorun yaratabilir.
İlave şekerler çocuklarda bile kalp sağlığına özellikle zararlı olabilir. Circulation'da yayınlanan bir araştırma, çocuklarda ilave şeker ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiye dair "güçlü kanıtlar" buldu. Harvard Men's Health Watch'e göre artan şeker alımı aynı zamanda obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi diğer birçok sağlık durumu için daha yüksek risklere yol açabilir.
* Bu nedenle şeker ilavesiz ve doğal olan ürünleri tercih etmelisiniz.
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FISTIK EZMESİ İLTİHAPLA SAVAŞMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Harvard Men's Health Watch'a göre bağışıklık sisteminin sürekli olarak savaşmaya çalıştığı kronik inflamasyon, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ve bu tür iltihaplanmalar diyetten büyük ölçüde etkilenebilir.
Enflamasyonla savaşmak için antioksidan içeren gıdaları tüketmeye çalışmanın yanı sıra, bununla mücadele etmenin bir başka yolu da diyetinize Omega-6 yağ kaynaklarını dahil etmektir. Harvard Heart Letter'da belirtilen çeşitli çalışmaların gözden geçirilmesinde, Omega-6 yağlarının tüketiminin "ya inflamasyon belirteçlerinin azalmasına ya da değişmeden kalmasına" yol açtığı bulunmuştur.
Healthline'a göre fıstık ezmesi bir Omega-6 yağ kaynağı olduğundan, her gün fıstık ezmesi yiyorsanız bu iyi bir haber. En iyi faydayı elde etmek için, sağlığımız üzerinde büyük olumlu etkileri olan başka bir yağ türü olan Omega-3 yağ asitlerinin kaynaklarını da diyetinize dahil etmeye çalışın. Cleveland Clinic'e göre somon, uskumru ve ceviz gibi yiyecekler harika kaynaklardır.
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FISTIK EZMESİ KOLESTEROLÜNÜZÜ YÖNETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR
Fıstık ezmesinin yağ oranı oldukça yüksek olduğundan kolesterolünüz üzerindeki etkisi konusunda endişe duyabilirsiniz. Evet, size iyi bir haberle geldik: Her gün fıstık ezmesi yerseniz kolesterolünüz gerçekten iyileşebilir.
İki tür kolesterol vardır: yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) veya "iyi" kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya "kötü" kolesterol (Healthline aracılığıyla). HDL, aşırı kolesterolü karaciğerinize taşıyarak vücudunuzdan temizlemeye yardımcı olur. Öte yandan LDL, atardamarlarınızda birikip onları tıkayabilen türdür.
Medical News Today'e göre, doymuş yağların tüketilmesi LDL seviyenizi yükseltebilirken, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağların tüketilmesi, LDL'nin azaltılmasına ve kötü kolesterolün vücudunuzdan temizlenmesine yardımcı olabilir. Fıstık ezmesi hem doymuş hem de doymamış yağlar içermesine rağmen, doymamış yağlardan çok daha fazlasını içerir ve bu da kolesterolünüze fayda sağlar. Mayo Clinic'e göre kalp krizi ve felç riskini azaltmak için LDL'yi kontrol altında tutmak önemli olduğundan, fıstık ezmesi yemek güvenli bir tercihtir.
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FISTIK EZMESİ YİYİN VE KEMİKLERİNİZ GÜÇLENSİN
Kemiklerinizin vücudunuzun gerçek çerçevesini oluşturduğu göz önüne alındığında, onlara bakmak çok önemlidir ve beslenmeniz onları doğrudan etkiler. Her gün fıstık ezmesi yiyorsanız bunun kemik sağlığınız için mükemmel olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz.
Everyday Health'e göre protein açısından daha yüksek gıdalar kemik gücünün oluşmasına ve korunmasına yardımcı olabilir. Bunun nedeni, proteinin kemiklere temel yapıyı kazandırmaya yardımcı olması ve bu yapının daha sonra kalsiyum tarafından güçlendirilmesidir. Kayıtlı diyetisyen beslenme uzmanı ve Amerikan Diyetetik Akademisi sözcüsü Angel Planells, yayınla konuşurken fıstık ezmesinin bu amaçlar için mükemmel bir protein kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Fıstık ezmesi aynı zamanda önemli bir mineral olan fosfor açısından da zengindir. MedLinePlus'a göre "vücutta en çok bulunan ikinci mineral" olan fosfor, kemik ve diş oluşumu için gereklidir. Yeterli bir kaynağa sahip olmak hayati önem taşıyor; bu nedenle düzenli porsiyon fıstık ezmesi, iskeletinizi ve çiğnemenizi güçlü tutmanıza yardımcı olabilir.
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KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Fıstık ezmesindeki yüksek kalori yoğunluğu nedeniyle kilo vermek veya kilo vermek isteyenlerin kalbine korku salabilir. Ancak fıstık ezmesinin yağ içeriği büyük ölçüde kilo vermenize yardımcı olabilecek daha sağlıklı yağlardan oluşur. Healthline'ın ortaya çıkardığı gibi, fıstık ezmesinde bulunan tekli doymamış yağların, özellikle tekli doymamış yağların yüksek karbonhidrat seviyeleri gibi diğer kalorilerin yerini aldığı diyetlerde kilo kaybına katkıda bulunduğu gösterilmiştir.
Fındık gibi yüksek yağlı gıdalar ile kilo alımının azalması arasındaki bağlantı, Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada gösterilmiştir. Araştırmacılar 370.000'den fazla kişide kilo alımını inceledi ve yer fıstığı da dahil olmak üzere daha fazla kuruyemiş alımına sahip olanların daha az kilo aldığını ve fazla kilolu ve obez olma riskinin daha az olduğunu buldu.
Kilonuza dikkat ediyorsanız fıstık ezmesinin enerji yoğunluğu sizi fazla ertelemesin. Her gün yemek, kilo hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
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FISTIK EZMESİ YEDİĞİNİZDE BİR SÜRÜ ANTİOKSİDAN ALIRSINIZ
Medical News Today'e göre antioksidanlar, serbest radikallere veya işlenmediği takdirde hücre hasarına neden olan hücrelerin oluşturduğu atık ürünlere karşı savaştıklarından beslenme açısından paha biçilmez bir unsurdur. Beslenmemizde çeşitli antioksidan kaynaklarına sahip olduğumuzdan emin olmak sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir.
Her gün fıstık ezmesi yiyenlerin kulaklarına müzik gibi gelmelidir: Vücudunuz her porsiyonda birkaç önemli antioksidan alıyor. Fıstık ezmesinde bulunan antioksidan resveratrol, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve p-kumarik asidin (ayrıca PB'de) en azından sıçanlarda ( Healthline'a göre) artriti azalttığı gösterilmiştir.
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2014 yılında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre fıstık kabuklarıyla hazırlanan fıstık ezmesinin daha da yüksek antioksidan içeriği sağlayabileceği ortaya çıktı. Antioksidanlar açısından zengin diyetler, kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli kanserler de dahil olmak üzere birçok önemli hastalığın riskini azaltma potansiyeline sahip olduğundan, kabuklu olsun ya da olmasın fıstık ezmesini her gün tüketmek sağlığınız için büyük faydalar sağlayabilir (BetterHealth aracılığıyla).
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FISTIK EZMESİNİN YAĞLARI VE LİFLERİ SAYESİNDE DAHA UZUN SÜRE TOK HİSSEDECEKSİNİZ
Fıstık ezmesi lezzetli bir atıştırmalık olduğundan, onu yedikten 15 dakika sonra başka bir şeye ulaşma ihtimalinizin daha düşük olduğunu bilmek belki de rahatlatıcı olabilir. Healthline'a göre fıstık ezmesi, yağ ve protein içeriği nedeniyle kalıcı tokluk hissine katkıda bulunabilir. Özellikle, yüksek yağlı yiyeceklerin (özellikle yağ eklenmiş ultra işlenmiş yiyeceklerin aksine doğal olarak oluşan yağlara sahip olanların) sindirimi daha uzun sürer ve tokluk hissini arttırır. Bu muhtemelen az yağlı, yüksek karbonhidratlı veya sindirimi kolay bir yiyecek seçmiş olduğunuzdan daha az yemenize yol açacaktır.
Fıstık ezmesinin lif içeriği de tok kalmanıza yardımcı olur. CNN Health'in belirttiği gibi, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi yaklaşık 2 ila 3 gram lif içeriyor.
Mayo Clinic'e göre, daha yüksek lif içeriğine sahip gıdalar daha doyurucu olabilir ve daha az yememize ve daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olabilir. Ve bu, daha düzenli bağırsak hareketleri, kan şekerinin kontrol edilmesi ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere, lif bakımından zengin bir beslenmenin sağladığı diğer sağlık yararlarından bile önce gelir.
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HER GÜN FISTIK EZMESİ YEMEK DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre yaklaşık 37,3 milyon Amerikalı diyabet hastasıdır. Bu, görme kaybına, daha yüksek kalp hastalığı riskine ve felce yol açan, derin sağlık etkilerine sahip olabilecek yaygın bir durumdur.
Diyetlerinize dikkat etmeniz ve diyabet riskinizi azaltabilecek seçimler yapmanız önemlidir. Neyse ki her gün fıstık ezmesi yemek riskinizi azaltabilir. 2002 yılında JAMA'da yayınlanan bir araştırmada, yaşları 34 ile 59 arasında değişen, diyabet riski olmayan 80.000'den fazla kadın izlendi. Araştırmacılar, gruptaki diyabet gelişimini incelediler ve haftada beş veya daha fazla fıstık ezmesi yiyen kadınların metabolik hastalığa yakalanma riskinin çok daha düşük olduğunu buldular.
Yine de şeker içeriği hakkında birkaç kelime: Harvard Men's Health Watch'a göre pek çok fıstık ezmesi markası şeker ekliyor ve çok fazla ilave şeker tüketmek obezite ve diyabet riskinde ciddi bir unsur olabilir. Satın almadan önce daima etiketi kontrol edin.