Sadece 2 dakikada uykusuzluğa son! "Askeri uyku yöntemi"

Yale Tıbbı doktoru Brian Koo'ya göre, gerçek sebep çok yönlüdür. VeryWellMind'a şöyle açıklıyor : "Bir kişiden vücuduna odaklanmasını ve dikkatini başka şeyler hakkında düşünmekten uzaklaştırmasını istemek, uykuyu teşvik etmenin etkili bir yoludur." Askeri uyku yönteminin merkezinde yer alan kilit faktörlerin bu sonuca bağlı olduğunu ekliyor.

Örneğin, derin nefes alma eylemi, sizi uykuya dalmaktan alıkoyabilecek savaş ya da kaç tepkisini kapatmaktan sorumlu olan parasempatik sinir sistemini tetiklemeye yardımcı olur. Tekniğin, ilerleyici kas gevşemesine çok benzeyen unsurları da vardır. Cleveland Clinic'te spor hekimliği doktoru Matthew Kampert, "Bu, zihinsel bir bileşeni ve fizyolojik bir bileşeni olan bir vücut taraması gibidir. İçinde tuttuğunuz gerilimi kabul etmenize ve serbest bırakmanıza yardımcı olmak için nefes alma ve görselleştirmeyi kullanmayı içerir" diyor.