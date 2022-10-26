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Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

Vücut bakımı için yeni bir trendle karşınızdayız. Duyanlar vardır mutlaka ama biz duymayanlar için muhteşem bir yöntem olan kuru fırçalamadan bahsedeceğiz. Sadece pürüzsüz bir cilt için değil sağlık açısında da oldukça faydalı olan kuru fırçalama kan dolaşımını artırıyor. Böylelikle hem bebek gibi bir cilde sahip oluyor hem de sağlıklı bir vücut sistemine. İşte daha önce neden kullanmadım diyeceğiniz kuru fırçalamanın faydaları…

Giriş: 26.10.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçmişten beri kullanılagelen bir yöntem olan ancak şimdilerde yeniden trend olan kuru fırçalama muhteşem bir cilde sahip olmanız için muhteşem bir fırsat. Üstelik kullanımı oldukça basit. Yapmanız gereken sadece vücudunuzu 10 dakika fırçalamak! Son dönemlerde kadınların rutin bakımlarının arasında yer alan kuru fırçalama, doğru ve düzenli bir şekilde uygulandığında vücuttaki kan akışını hızlandırıyor. Sadece bir fırça gerektiren bu basit yöntemle, selülitleri azaltmak, lenf dolaşımını arttırmak ve ödemlerden kurtulmak mümkün. Cildinizi ölü deriden arındırmanın ve gençleştirmenin en iyi yollarından biri olan kuru fırçalamanın ise püf noktaları bulunur. İşte, kuru fırçalamanın faydaları…

  • KURU FIRÇALAMA NEDİR?

    Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.

    Kuru fırçalama yöntemi, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir.

    Kan akışını sağlayan kuru fırçalama bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.

  • KURU FIRÇALAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

    Vücut bakımında sıklıkla adı geçen kuru fırçalama tekniğini bakım rutinine dahil etmek için muhteşem sebeplerimiz bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyecek kuru fırçalama tekniğinin başlıca faydaları ise şöyle:

    Kan dolaşımını hızlandır

    Selülit görünümünü iyileştirir

    Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur

    Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.

    Cilt problemlerine iyi gelir

    Gözenekleri temizler

    Kan akışını sağlar

    Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. 

    Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.

    Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.

    Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

    Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.

    Cilt için oldukça faydalı olan kuru fırçalama, adeta doğal peeling etkisi ile vücudundaki ölü derilerden kurtulmanı sağlar. Pul pul dökülen deriler ve ölü cilt hücreleri vücudunun rahatlamasına yardımcı olur.

  • Selülit oluşumunu azaltır

    Cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapan kuru fırçalama tekniğinin düzenli uygulamalar sonrası selülit oluşumunu da azalttığı gözlemlenmiştir.

  • Lenfatik sistemi uyarır

    Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini de uyaran kuru fırçalama tekniği vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Cildin düzenli fırçalanması vücuttaki lenf akışını uyaracak ve vücut doğal olarak kendi detoksunu yapmaya başlayacaktır.

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