KURU FIRÇALAMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Vücut bakımında sıklıkla adı geçen kuru fırçalama tekniğini bakım rutinine dahil etmek için muhteşem sebeplerimiz bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyecek kuru fırçalama tekniğinin başlıca faydaları ise şöyle:
Kan dolaşımını hızlandır
Selülit görünümünü iyileştirir
Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur
Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.
Cilt problemlerine iyi gelir
Gözenekleri temizler
Kan akışını sağlar
Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder.
Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.
Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.
Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.
Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.
Cilt için oldukça faydalı olan kuru fırçalama, adeta doğal peeling etkisi ile vücudundaki ölü derilerden kurtulmanı sağlar. Pul pul dökülen deriler ve ölü cilt hücreleri vücudunun rahatlamasına yardımcı olur.
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