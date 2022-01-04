Hindistan'dan 3 ödül

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7 - 11 Ocak 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşecek olan 14'üncü Uluslararası Jaipur Film Festivali'nde 'Sadan Hanım'ın 'En İyi Uzun Metraj Belgesel Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Yayınlanmış Film' dallarında ödüle layık görüldüğü açıklandı. Filmin yönetmeni Göksel Gülensoy, ‘'Bu ödüller, Alzheimer hastalığına dikkat çekerken emeklerimizin karşılığını alma ve yeni belgesel filmler yapma noktasında da bize önemli bir motivasyon sağlıyor'' dedi.

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içeren ‘Sadan Hanım' belgesel sinema filmine konu oldu. Filmde 'Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, 'Ziyaettin Ünüvar'ı da Kenan Ece canlandırdı.

FİLM 6 YIL ÖNCE ÇEKİLMEYE BAŞLANDI

Sadan Ünüvar'ın aynı zamanda damadı olan yönetmen Göksel Gülensoy'un belgesel film çekme fikri, bundan yaklaşık yedi yıl önce eşinin, babası Ziyaeddin Ünüvar'ın çektiği 8 mm.'lik filmleri kendisine tanıtması ile başlamış. Bundan 60 - 70 yıl öncesinde çekilmiş Kadıköy, Moda, İstanbul, Washington, Roma, Casablanca ve daha birçok yerden Sadan Hanım'ın görüntülerini içeren tarihi videolardan yola çıkarak filme karar verdiklerini anlatan yönetmen Göksel Gülensoy çekim sürecini şöyle anlattı; "Sadan Hanım'ın eşinin farklı ülkelerde görev alan askeri ataşe olması ve video çekmeye merakından dolayı elimizde yaklaşık 4 buçuk saatlik eşsiz video arşivi vardı. O sıralarda kendisine Alzheimer teşhisi konuldu. Doktoru ve Alzheimer Derneği ile konuşarak hastalığının evrelerini de bilimsel metotla filme aldık. Hastalığı geçirdiği evi, adeta bir stüdyoya döndü. 2014'de benzerliği nedeniyle ulaştığım Canan Ergüder, Sadan Hanım ile de tanışarak o zamandan itibaren projenin içine dahil oldu. Arkadaşım Kutsi Akıllı senaryosunu yazdı. Dünyada bir benzerinin olduğunu zannetmediğimiz bu film ortaya çıktı. Filmimizin, Alzheimer'a dikkat çekme, kendisi ve yakınları Alzheimer'la uğraşan insanlara rehber ve motivasyon sağlama özelliğinin yanı sıra, hayatı dolu dolu yaşamış bir cumhuriyet kadınının ilham veren hayatını geniş kitlelere ulaştırmaya da vesile olacağına inanıyorum.''