SADAKATSİZ BU KAHFRA VAR MI?

Sadakatsiz dizisi 26 Ocak Çarşamba günkü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü hafta yayınlanmayacak. Kanal D ve Medyapım resmi sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yaparak Sadakatsiz dizisinin bu hafta yayınlanmayacağını açıkladı. Resmi açıklamada "Değerli izleyicilerimiz;

Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" cümlelerine yer verildi.