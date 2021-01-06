Sadakatsiz bu akşam neden yok?

Kanal D'nin bu sezon en dikkat çeken dizilerinden biri olan ve Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz, bu akşam tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Peki izleyicilerin merakla hakkında araştırma yaptığı Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Sadakatsiz neden yok? İşte Sadakatsiz dizisi ile ilgili gelişmeler...

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yeni yıl ile birlikte dizilerin reklam anlaşmaları da yenileniyor. Bu nedenle diziler 1 veya 3 hafta boyunca yayınlanmıyor.

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz 13. yeni bölümü 13 Ocak 2021 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.