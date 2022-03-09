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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı, yok mu? 9 Mart Sadakatsiz bu akşam neden yok? Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı, yok mu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz sosyal medyanın gündeminde. Her hafta Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin takipçileri Kanal D Yayın akışı listesinde Sadakatsiz yeni bölümünü göremedi, Sadakatsiz bu hafta yok mu, neden yok sorusu gündeme geldi.

09.03.2022 - 18:51 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Med Yapım/Mednova Yapım'dan Fatih Aksoy'un yapımcılığında ekrana gelen Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başlayan ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. İkinci sezona hikayeye katılan yeni karakterlerle başlayan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü için bekleyen dizi severler bu akşam Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Kanal D 9 Mart yayın akışı listesinde Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne rastlyamayan diziseverler tarafından araştırılan Sadakatsiz neden yok, yeni bölümü ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. 

  • SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?

    Büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisi 52.yeni bölümünün 9 Mart Çarşamba akşamı yayımlanması bekleniyordu. Dizi yayın akışında verilmezken dizinin yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı. Sadaktasiz dizisi yapım şirketi MEDYAPIM dizinin yayınıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” ifadelerine yer verildi.

  • SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Sdakatsiz dizisinin yeni bölümünün 16 Mart Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 

  • 9 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    23:15 Sadakatsiz

    01:15 İntikam Ateşi

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:05 Küçük Ağa

  • SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

    Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı merak edilir.

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