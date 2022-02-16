Burak Sergen'in yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Burak Sergen, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Haluk karakterini oynayan Burak Sergen kimdir, nereli ve diziden ayrıldı mı?

SAKADATSİZ’DE HALUK ÖLDÜ MÜ?



Sadakatsiz 49. bölümde Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçiriyor ve ölüyor. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlıyor. Asya'nın ise bir planı bulunuyor.

Fragmanda Gönül Volkan’a, ‘Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk’un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.’ diyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.