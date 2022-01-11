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Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'in yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün bu hafta olup olmadığı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

11.01.2022 - 17:14 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D'nin 12 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisi görünmüyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz'in bu akşam yeni bölümününün neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

  • SADAKATSİZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi. Dizinin yeni bölümü 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanacak.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2022 

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Logan: Wolverin (Yabancı Sinema)

    22:45 Sadakatsiz (Yerli Dizi - Tekrar)

    01:30 Logan: Wolverin (Yabancı Sinema)

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Küçük Ağa

  • Sadakatsiz'in yeni bölümünün fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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