Her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü gündem oldu. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu soruları merak konusu olmuş durumda. İşte Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı...