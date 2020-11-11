Sadakatsiz dizisinin 6. son bölümünde; Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı ortalığı karıştırıyor. Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 6. son bölüm...

SADAKATSİZ 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.