Sadakatsiz dizisinin 5. son bölümünde; Mert ve Asya baş başa yemeğe çıkıyor, Mert, Asya'ya yardım edeceğini söylüyor. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor. Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Mert ve Asya arasında neler oluyor? Asya'yla baş başa yemeğe çıkan Mert, ona yardım edeceğini söylüyor ancak bir şartla! Peki Mert'in şartı ne olacak? Asya onunla iş birliği yapıp, Volkan'dan intikam alacak mı?

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.