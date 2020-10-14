İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın saati yaklaştıkça Sadakatsiz konusu ve oyuncuları izleyenlerin merak konusu oldu. Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz konusu ne? Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

SADAKATSİZ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba yayınlanan ilk bölümde mutlu bir evliliği olan Asya, kocasının ihanetiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Üstelik ihanet en yakınlarından gelmiştir. Hem kocasının hem de en yakın dostlarının ihanetiyle sarsılan Asya, şimdi ne yapacaktır?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.