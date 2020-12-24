Sadakatsiz dizisinin 11. son bölümünde; Asya'nın evine maskeli bir hırsız girip Asya'ya saldırıyor. Bu gizemli kişiyi Volkan mı gönderdi? Sadakatsiz dizisi seyircileri ekrana bağladı. Son bölümde Volkan, oğlu Ali'yi Asya'nın elinden almak, Asya'nın hayatına dahil olmak için elinden geleni yapıyor. İşte Sadakatsiz 11. son bölüm özeti
SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
SADAKATSİZ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ
Asya, oğlu Ali ve kendi için endişelenmeye başlıyor. Peki Asya'ya bunu yapan kim?
Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.
Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.
Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer.
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