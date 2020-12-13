Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün fragmanı yayımlandı...

SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor!

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI