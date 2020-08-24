Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı

AA

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için balıkçı teknesi ve gerekli ekipmanların dağıtımlarını sürdürüyor.

Dernek, zorlu şartlarda yaşayan Sri Lankalı Müslümanlara düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projeleriyle destek olmaya devam ediyor.

- İhtiyaç sahibi 10 aileye balıkçı teknesi

Ada ülkesi olan Sri Lanka'da balıkçılık insanların geçimlerini sağlamalarında önemli bir yer teşkil ediyor.

Yoksul bölge halkının gelir elde etmesi için dernek tarafından ilk etapta geçen yıl 30 aileye balıkçı teknesi dağıtılmıştı. Son yapılan dağıtımlar ile birlikte bölgede balıkçılık alanında istihdam oranı arttırıldı.

Ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan balıkçı tekneleri ile bölge de zorlu şartlar altında yaşayan aileler, ev ekonomisine katkıda bulunacak. Dağıtımı yapılan tekneler ile birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafında yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımların yanına insanlara mesleki eğitim vererek düzenli gelir sağlamaları amacıyla geçen yıl 'Gelir Temini Projesi'ni hayata geçirdik.

Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Bugün de Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde balıkçılık yapabilmeleri için 10 aileye tekne ve gerekli materyal dağıtımı gerçekleştirdik. Gelir Temini Projelerini birçok ülkede sürdürmeye devam edeceğiz."