Sadakataşı'ndan Filistinli mültecilere destek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ilk olarak aydınlatma ve uzaktan eğitim projeleri hayata geçirildi.
Aydınlatma projesinin ilk etabında 5 evin tesisatları yenilenerek elektrik probleminin çözümü sağlandı.
Burj-el Barajne mülteci kampında bulunan eğitim merkezine 40 dizüstü bilgisayar ile gerekli teçhizatlar, masa, sandalye ve jeneratör alınarak eğitime başlandı. Dönüşümlü olarak eğitimin sürdürüldüğü projeden 3 bin civarında üniversite ve ortaöğretim öğrencisi istifade edecek.
Yardım faaliyetlerine katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Sadakataşı Derneği tarafından gerçekleştirilen bu projeleri çok önemsediğini dile getirdi.
İnsanlığın bir süre sonra bu salgını geride bırakacağını aktaran Çakıl, şunları kaydetti:
"Ancak bizler teknolojik imkanların nimetlerini kullanarak uzaktan eğitimi sürdüreceğiz. Bazı altyapı eksiklikleri nedeniyle herkesin evinden uzaktan eğitime erişim imkanı olmayabilir. Dolayısıyla bir merkezden uzaktan eğitim hem çok daha verimli hem de çok kolay yapılmaktadır. Sadakataşı Derneği'ne ve Lübnanlı partnerleri çok teşekkür ediyorum."
Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal da 1948 yılında yaşanan işgal ve katliamlar sonrası komşu ülke Lübnan'a sığınan yarım milyondan fazla Filistinli mültecinin olduğunu aktardı.
Ülke genelinde bulunan 12 kampta son derece zorlu şartlarda yaşayan mültecilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için 22 sivil toplum kuruluşu ile çok önemli bir projeye imza attıklarını belirten Özdal, "Sadakataşı olarak bu kampanyanın startını eğitim ve aydınlatma projeleri ile birlikte yapıyoruz. Bölge için birçok alanda yardım çalışmalarımızı gerçekleştirerek Filistinli mültecilere yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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