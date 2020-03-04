AA

Sadakataşı Derneği, Yemen'e gıda yardımı yaptı



Sadakataşı Derneği, yaşanan iç savaş nedeniyle Marib'de bulunan mülteci kamplarına göç eden ve zor şartlarda yaşamlarını sürdüren 260 aileye gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç savaşla beraber ekonomik sıkıntı ve kıtlığın yaşandığı Yemen'e insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Dernek acil yardım çalışması kapsamında Marib bölgesinde açlıkla mücadele eden mülteci ailelere un, şeker, pirinç, yağ, çay, konserve gıdalar ve 900 gram süt tozundan oluşan gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen'deki iç savaş sonrası milyonlarca insanın yardıma muhtaç duruma geldiğini belirterek, "Yapmış olduğumuz yardım çalışmasıyla yüzlerce aileye kumanya dağıttık. Bölgeye önümüzdeki günlerde de yardım ulaştırmaya devam ederek kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.