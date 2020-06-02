Sadakataşı Derneği'nin İdlib'de 1530 aile için briket ev projesi son aşamasında

AA

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye-Türkiye sınır hattında 9 farklı bölgede toplamda 1530 briket evlik toplu konut projesinin yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

"Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor." diyen Özdal, şöyle devam etti:

"Atme’de 200 ev, 1'er cami ve okul, Akrabat 1’de 100 ev, Akrabat 2’de 110 ev, Kefr Deryan’da 120 ev, Babiska’da 161 ev ve 1 cami, Sarmada’da 150 ev ile 1 okul, Kefr Lusin’de 250 ev 1'er cami ve okul, Killi’de 130 ev ve Harim bölgesinde 309 ev, 1 cami olacak." şeklinde konuştu.

- Yardım kampanyası

Özdal ayrıca, İdlib’de yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, Kasım 2019'dan bu yana 85 tır gönderildiğini belirtti.

Tırlarda hijyen ürünleri, yakacak, soba, battaniye, kışlık kıyafetler, bot, süt, bebek maması ve bebek bezinin yer aldığını aktaran Özdal, hayırseverlerin 2989 kısa mesaj hattından İDLİB yazarak, katkıda bulunabileceğini kaydetti.

,Ahmad Wais