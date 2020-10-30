Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı

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Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mali'de de her yıl binlerce kişinin katarakt sebebiyle görme yetisini kaybettiğinin altını çizerek, bu soruna çare olmak istediklerini belirtti.Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart da bölgede zaman zaman su kuyusu da açan derneğin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, teşekkür etti.Derneğin katarakt ameliyatlarına ilişkin yürüttüğü projeye, sitesinde belirtilen banka hesap numarasına bağışta bulunarak destek olunabiliyor.Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığına, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle sıkça rastlanıyor.