Sadakataşı Derneği Kovid-19 mağdurları için yardım kampanyası başlattı

AA

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, ülke genelinde yürütülecek yardım faaliyetleri süresince 50 bin aileye gıda kumanyası, 50 bin aileye de belirledikleri marketlerden alışveriş yapabilecekleri 100 lira değerinde sosyal yardım kartı verileceğini söyledi.

Özdal, dağıtımların, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yapılacağını, binlerce aileye aynı zamanda hijyen kolisi verileceğini ifade etti.

Özdal, "Sağlık hizmetlerinin yanında ekonomik zararların da asgariye indirilmesi hususunda hükümetimizin verdiği çabaların yanında kimsesiz, yardıma muhtaç ve işlerinden ayrılmak zorunda kalarak gelir seviyesindeki değişiklikler nedeniyle sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara el atmak görevimizdir. Gün en yakınımızdakilerle dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Bu vesileyle Büyük Türkiye Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz." dedi.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Özdal, süreci en hafif kayıplarla atlatmak için yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini, herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Hayırseverlere ekonomik daralma yaşayan vatandaşlara destek olma çağrısında bulunan Özdal, kampanya kapsamında mağdur ailelere katkıda bulunmak isteyenlerin, "ACİL" yazıp 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunabileceğini kaydetti.

Özdal, hayırseverlerin derneğin internet sitesinden de online bağış yapabileceğini hatırlatırken, derneğin banka hesap numalarına internet sitesinden ulaşılabildiğini sözlerine ekledi.