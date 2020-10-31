Sadakataşı Derneği, İzmir'e acil yardım ekibi gönderdi

AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından harekete geçildi.

Bölgeye acil yardım ekibiyle birlikte mobil büfe ulaştırarak çalışmalarına başlayan ekiplerce, depremin yoğun olarak hissedildiği Bornova'da bulunan Aşık Veysel Parkı'nda kurulu olan 360 çadırda kalanlara sıcak çorba ve su dağıtılıyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi, çadır, battaniye, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Dernek bölgede yaşanan kriz bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, deprem bölgesine gıda, hijyen ürünleri, çadır ve battaniye ulaştırarak zor durumda olan vatandaşlara destek olacaklarını belirtti.





