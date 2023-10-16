Saçları yüzünden okula alınmayan çocuk model ayrımcılığa karşı savaşıyor
11 yaşındaki Faoruk, saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Ancak küçük çocuğun saçları, okula gitmesindeki en büyük engel çünkü birçok okul erkek çocuklarında uzun saçı kabul etmiyor.
- 1
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan 11 yaşındaki Farouk James, bir çocuk model. Farouk, görkemli saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Hatta birçok kişi, küçük çocuğu ilk gördüğünde devasa saçlarının güzelliğine inanamıyor bile!
- 2
Ancak bu güzelliğin getirdiği bazı zorluklar da var. Farouk'un annesi Bonnie, oğlunu okula yazdırmak gibi zorlu bir görev ile karşı karşıya.
- 3
Birleşik Krallık'taki pek çok okulun saç uzunluğuyla ilgili özel kuralları var ve genelde okul yetkilileri Farouk'un okula dönmeden önce saçını kesmesi gerektiğini belirtiyor.
-
- 4
Bonnie, oğlunun saçının tamamen doğal olması nedeniyle bunu doğru bulmuyor; Farouk'un bir kız çocuğu olması halinde saçlarının sorun edilmeyeceğini söyleyen anne bunu ayrımcılık olarak görüyor.
- 5
Farouk'un her zaman, doğum öncesi taramalarda bile görülebilen hacimli saçları vardı. Küçük çocuk, buklelerine çok değer veriyor ve okula gitmek için saçlarını kesme düşüncesi onu oldukça üzüyor.
- 6
Buna cevaben Bonnie, benzer sorunlarla karşılaşan, özellikle de rastalı ve Afro saç modelleri kullanan çocukları olan ebeveynlerden destek toplayarak viral bir değişim kampanyası başlattı.
-
- 7
Bonnie ve oğlu birlikte, keyfi olan bu okul kurallarına meydan okumayı ve anlamlı bir değişim yaratmayı amaçlıyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Farouk James Instagram