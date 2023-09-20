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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü attı

        Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Kopenhag maçıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:16
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        Sacha Boey, Şmp. Ligi'nde ilk golünü attı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Kopenhang ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Sacha Boey rakip fileleri havalandırdı.

        Mücadelenin 86. dakikasında sahneye çıkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti.

        23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Sacha Boey 90 dakika sahada kaldı.

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